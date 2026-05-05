Запрет на ловлю рыбы в Воронежском водохранилище будет действовать до лета

Временный запрет на рыбалку действует в акватории Воронежского водохранилища с 20 апреля. Ограничения связаны с нерестом рыбы и продлятся до 1 июня. Об этом во время еженедельной планёрки в городской администрации напомнил руководитель управления по делам ГО и ЧС Сергей Хомук.
В указанный период рыбачить можно только с берега, одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком или на спиннинговую снасть с одной приманкой.
Нарушителям грозит административная ответственность. Для граждан размер штрафа составляет до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 10 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 15 тысяч рублей.
Кроме того, в указанный период запрещено передвижение по водохранилищу на моторных лодках, гидроциклах, катерах и других видах маломерных судов. Исключения составляют плавсредства, получившие специальные разрешения Государственной инспекции по маломерным судам, в основном это служебные маломерные суда. Нерестовый запрет также не касается использования весельных лодок, байдарок и катамаранов. За нарушение этого пункта предусмотрен отдельный штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей.