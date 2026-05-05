Силы ПВО отразили воздушную атаку в Ростовской области днем 5 мая

Днем 5 мая в Ростовской области отразили атаку БПЛА. Об этом говорится в информации Минобороны России.
— В период с 9 до 14 часов дежурные средства ПВО уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа, — сообщает военное ведомство.
Беспилотники были сбиты в ряде регионов страны.
Напомним, прошедшей ночью на Дону перехватили десять БПЛА в Миллеровском, Милютинском, Шолоховском и Кашарском районах.
Кроме того, после ночной ракетной атаки в поселке Теплые Ключи Кашарского района пострадали кровля и окна частного дома, а также ограждение домовладения. Жильцов одной из квартир постройки эвакуировали, они находятся у родственников.
