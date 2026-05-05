Порядка 450 деревьев и 400 кустарников высадят в Нижнем Новгороде к лету

Первые посадки уже прошли в Большом сквере на площади Минина, там на днях появились клены. А на улице Минина продолжают высаживать липы, эту работу начали еще в 2024 году. Чтобы деревья хорошо прижились в городских условиях, для посадки выбрали крупномеры с закрытой корневой системой: они высотой до четырех метров и возрастом почти десять лет. Скоро подрядчик добавит там мульчу, которая поможет удержать влагу у корней.