В Ленобласти для подростков провели экскурсию в ресторане быстрого питания

Там под руководством профессиональных поваров каждый самостоятельно собрал свой бургер.

Источник: Национальные проекты России

Воспитанники социального проекта «Хранители детства» в Ленинградской области побывали на экскурсии в ресторане быстрого питания «Бургер Кинг». Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Кадры», сообщили в региональном центре занятости населения.

Экскурсия началась с инструктажа по технике безопасности. Затем подросткам рассказали историю компании. Отдельно остановились на карьерных перспективах.

После теории участники переоделись в фирменную форму, заполнили анкеты и отправились изучать склады, холодильные и морозильные камеры ресторана. Им объяснили, как контролируются сроки годности и соблюдаются санитарные нормы.

Кульминацией стал мастер-класс по приготовлению фирменных блюд. Под руководством профессиональных поваров каждый самостоятельно собрал свой бургер — от выбора булочки до добавления соуса.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.