Рязанская структура воронежского концерна «Созвездие» проиграла суд на 85 млн

«Микросан» обратился в арбитраж с иском в марте 2025 года. Помимо основной суммы долга, компания потребовала взыскать с «Рязанского радиозавода» неустойку за период с 13 мая 2024 года по 27 февраля 2025 года на сумму 4,6 млн руб., а также продолжить ее дальнейшее начисление по день фактической оплаты задолженности. Позднее исковые требования были скорректированы, однако суть уточнений не раскрывается. В качестве третьих лиц в деле фигурировали Министерство обороны и АО «Концерн “Созвездие”».