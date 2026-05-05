Запреты и традиции на день Георгия Победоносца 6 мая 2026 года

6 мая 2026 года верующие вспоминают святого великомученика Георгия Победоносца. В народе эту дату называют Егорий Вешний или Юрьев день. Рассказываем об истории праздника, молитвах к святому, а также о том, какие обычаи стоит соблюдать, а чего лучше избегать.
Что за праздник 6 мая 2026 года?
В православном календаре это день памяти Георгия Победоносца — одного из самых почитаемых святых. На Руси у праздника было несколько названий: Егорий Вешний, Юрьев день, Егорьев день — все они происходят от народной формы имени Георгий.
Георгий жил на рубеже III-IV веков, во времена Римской империи. Он родился в знатной христианской семье в городе Белит (современный Бейрут), получил прекрасное образование и сделал блестящую военную карьеру, заслужив доверие самого императора Диоклетиана.
Когда начались массовые преследования христиан, Георгий не стал скрываться. Он раздал своё имущество нуждающимся, освободил рабов и смело предстал перед императорским советом, открыто исповедав веру во Христа и обличив жестокость властей.
За отказ отречься от Христа его подвергли жесточайшим пыткам, которые длились восемь дней: колесование, раскалённые сапоги, отравление. Согласно преданию, святой чудесным образом оставался невредимым. 23 апреля 303 года (по новому стилю — 6 мая) Георгия казнили через усекновение главы.
За несгибаемую веру и духовную победу церковь нарекла его Победоносцем. А знаменитый образ всадника, поражающего копьём змея, символизирует торжество добра над злом.
О чём молятся Георгию Победоносцу 6 мая 2026 года?
Святой считается небесным покровителем всех, кто носит погоны. Родные молятся за солдат и офицеров, особенно находящихся вдали от дома.
К Георгию обращаются за защитой от недоброжелателей, нечистой силы, сглаза и в опасных жизненных ситуациях.
Как покровитель земледельцев и скотоводов, он помогает в получении хорошего урожая, здоровье скота и успехе в полевых работах.
Пример мужества Георгия вдохновляет верующих в трудные минуты: молятся о силе духа, когда кажется, что нет больше сил бороться.
Что не рекомендуется делать 6 мая 2026 года?
Согласно народным поверьям, в Егорьев день нельзя:
Бездельничать. Считалось, что лень в этот день может привести к неудачам на весь год: плохому урожаю и проблемам в хозяйстве.
Обижать животных. Ударить или причинить вред скоту в Юрьев день — тяжкий грех, который, по поверьям, навлекал болезни и убытки на всё хозяйство.
Готовить мясную пищу. Несмотря на окончание поста, в народе существовала традиция соблюдать в этот день постный стол: мясо на столе якобы могло привлечь болезни.
Охотиться и рыбачить. Животный мир в этот день находится под особой защитой святого, поэтому охота и рыбалка могли, по поверью, обернуться финансовыми потерями.
Браться за острые инструменты. Ножи, ножницы, иглы, топоры и пилы старались не брать в руки. Также не рекомендовалось стричь волосы — считалось, это может привести к недомоганию.
Что полезно делать 6 мая 2026 года?
Побывать в храме. Особенно хорошо помолиться перед иконой Георгия Победоносца.
Трудиться с усердием. Считалось: чем продуктивнее пройдёт день, тем богаче будет урожай и благополучнее год.
Проявлять щедрость. Помощь ближнему, угощение соседей, милостыня нуждающимся — всё это, по поверьям, возвращается втройне.
Отдавать долги. Рассчитаться с долгами в Юрьев день — примета к финансовой стабильности на весь год.
Народные традиции и приметы на 6 мая 2026 года.
В Егорьев день пастухов особенно уважали: их угощали, дарили подарки. Обидеть пастуха или отказать ему считалось дурной приметой.
Утренняя роса 6 мая считалась целебной. Люди катались по траве для здоровья и силы, девушки умывались росой для красоты. Скот, выгнанный на рассвете, должен был оставаться здоровым весь год.
В отличие от многих других праздников, 6 мая поощрялось надевать новые наряды — это сулило удачу и достаток.
Погодные приметы 6 мая 2026 года.
Тёплая ночь на 6 мая — к скорому приходу лета.
Заморозки в этот день — к богатому урожаю овса и проса.
Гром и гроза — лето обещает быть дождливым и прохладным.