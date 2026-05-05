Победивший в голосовании проект фонтана в Ростове не реализуют по задумке автора

В Ростове-на-Дону проект фонтана рядом с гостиницей «Амакс», победивший в голосовании местных жителей, не соответствует требованиям законодательства в части доступности для маломобильных групп и благоустройства территории. При этом автору проекта Александру Ломтеву не сообщили, что в концепцию нужно внести изменения. Об этом сам архитектор сообщил в своих соцсетях.