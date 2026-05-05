Сборная Беларуси по футболу сыграет с командой Буркина-Фасо в Минске

9 июня на Национальном футбольном стадионе команда Виктора Гончаренко встретится со сборной Буркина-Фасо. Заметим, что эта африканская сборная занимает 62-е место в рейтинге ФИФА, а Беларусь — 97-е. Многие игроки соперника играют в Европе, в том числе во Франции и Англии.