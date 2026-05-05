Почти 2,5 тыс. домов в Хакасии перевели на экологичное электроотопление

Экологичное электроотопление появилось в почти 2,5 тыс. домов на территории Хакасии. Подобная работа отвечает целям и задачам федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.
«Чистый воздух в регионе — это наша общая задача, в решении которой задействованы не только региональные и муниципальные власти, но и предприятия, организации и обычные жители. Качество и стабильность результата зависят от нашей слаженной, конструктивной работы», — подчеркнул глава региона Валентин Коновалов.
Участниками проекта по переводу частных домов на электроотопление стали Абакан, Черногорск, а также Алтайский и Усть-Абаканский районы. Помимо этого, в Абакане и Черногорске заменяют устаревшее печное отопление на современные и экологичные автоматизированные твердотопливные котлы. В 2025 году при федеральной поддержке было запущено 325 таких котлов. Благодаря этому вредные выбросы в атмосферу сократились на 285 тонн в год.
В текущем году устанавливают новую партию котлов. В Черногорске уже приступили к монтажу, в Абакане работы начнутся в ближайшее время. В планах — заменить устаревшее печное оборудование в более чем 1,4 тыс. домах двух городов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.