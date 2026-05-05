Почти 2,5 тыс. домов в Хакасии перевели на экологичное электроотопление

Участниками проекта по переводу частных домов на электроотопление стали Абакан, Черногорск, а также Алтайский и Усть-Абаканский районы. Помимо этого, в Абакане и Черногорске заменяют устаревшее печное отопление на современные и экологичные автоматизированные твердотопливные котлы. В 2025 году при федеральной поддержке было запущено 325 таких котлов. Благодаря этому вредные выбросы в атмосферу сократились на 285 тонн в год.