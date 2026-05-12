Люди и ремесла Урала: уникальные места и традиции

Челябинская область
В этом регионе есть места, где можно пообщаться с мастерами, освоить старинные ремесла и увезти домой не только сувениры, но и собственный опыт. Давайте посмотрим, куда отправиться за такими впечатлениями.
- Оружейная слобода «АиРовка»: музей примечателен возможностью стать участником процесса — от чеканки счастливой монетки до выковки собственного изделия с помощью мастера.
- SVOBODA2: единственный творческий кластер в Челябинске, базирующийся на территории бывшего завода «Оргстекло». В лектории пространства регулярно проводят мастер-классы, спектакли, фестивали и лекции.
- Челябинский камерный театр: в нем ценят эксперименты, поддерживают авторский взгляд режиссера и создают особую атмосферу «театра‑дома». Проводит международный фестиваль «Камерата».
- Школа росписи по металлу в Златоусте: украшение металла — культурный код этого города. Здесь можно посетить мастер-классы или пройти обучение по гравировке.
Тюменская область
В Тюменской области можно не просто смотреть на старину, а вкусить ее самому: попробовать что‑то сделать, погрузиться в быт предков или отведать старинные блюда. Расскажем, куда отправиться за настоящим опытом.
- Этнопарк «Юрибей»: полноценное знакомство с культурой народов Сибири с помощью экскурсий по стойбищам манси, ненцев, селькупов, хантов и не только, а также угощений традиционными блюдами.
- Деревня Черная Речка: покажет дух старой русской, некогда зажиточной деревни, которая считается самой красивой в Тюменской области. Именно здесь зародилось производство сибирского масла.
- Туристический комплекс «Абалак»: воссозданная деревянная крепость времен Ермака с воеводскими палатами, хоромами, кузницей и не только. Полностью погрузиться в атмосферу старинной Сибири можно, остановившись в рубленом тереме и отведав русскую еду в стилизованном трактире.
- Тобольская фабрика косторезных изделий: единственное в стране предприятие резьбы по кости. Мастера используют традиционные техники, о которых рассказывают посетителям и даже показывают — на мастер-классах.
Лучше узнать о культуре тюменцев поможет маршрут «Семь деревень» от проекта «VK Места». В нем собраны сибирские деревни с сохранившимися традициями и духом прошлого.
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
На этой земле веками живут народы Севера, хранят традиции и передают из поколения в поколение свое уникальное ремесло.
- Историко‑культурный центр «Старый Сургут»: воссозданный уголок старинного Сургута на берегу реки Саймы, где проводят мастер-классы по традиционным ремеслам.
- Лянторский хантыйский этнографический музей: открывает окно в мир культуры народа ханты с их традиционными постройками и обрядами. В последних можно даже поучаствовать, например, в очищении дымом.
- Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»: воссозданный мир обских угров с традиционными жилищами, святилищами, хозяйственными постройками и предметами быта среди настоящего соснового бора.
Главные достопримечательности Югры собрал проект «VK Места» в маршруте «Зимняя сказка "Тал Моньщ"».
Ямало-Ненецкий автономный округ
Если хотите по‑настоящему почувствовать дух Ямала, стоит отправиться туда, где бережно хранят традиции коренных народов Севера.
- Этнопарк «Душа Ямала»: ненецкая деревня, где можно заглянуть в чумы, познакомиться с бытом кочевников и почувствовать себя жителем тундры. Среди развлечений — катание на оленьих и собачьих упряжках, мастер‑классы по резьбе по кости и шитью из оленьего меха, дегустация северных деликатесов
и т. д.
- Обдорский острог: деревянная крепость построена по старинным технологиям русского зодчества — без единого гвоздя. В остроге можно выковать памятные монеты, пройти интерактивные экскурсии и погрузиться в культуру местных народов.
- Этностойбище «Мув Тай»: посетители могут пообщаться с семьей оленеводов, попробовать местные угощения, пройти обряд очищения и отдохнуть в чуме. Это живое знакомство с культурой коренных северян.
- Этнографический комплекс «Горнокнязевск»: музей под открытым небом, где собраны подлинные постройки
XIX—XX веков. Здесь можно посетить мастер-классы по вязанию рыболовных сетей, поделкам из кости и рога, а также послушать о шаманских ритуалах.
Свердловская область
Собрали места региона, где бережно хранят уральское рукотворное наследие и открывают двери для тех, кто хочет прикоснуться к ремеслу своими руками.
- Центр истории камнерезного дела имени Денисова-Уральского: помимо экскурсий, в музее для посетителей разных возрастов проводят мастер-классы по обработке камня. В процесс включены опытные мастера.
- Музейный комплекс «Тагильский поднос»: место, в котором можно обучиться старинному русскому ремеслу — росписи подносов.
- Музей‑заповедник «Горнозаводской Урал»: в него входит свыше десятка музеев разного профиля. Здесь проводят театрализованные экскурсии, научные конференции и не только.
- Верхотурский дом народных художественных промыслов и ремесел: здесь оборудованы мастерские по берестоплетению, резьбе по дереву, ткачеству, художественной росписи и гончарному делу, можно поучаствовать в мастер-классах.
Курганская область
В этом регионе можно узнать о быте и традициях Зауралья немного больше, а еще и попробовать свои силы в народных ремеслах. Собрали локации, где вам расскажут, как жили наши предки, покажут старинные предметы быта и дадут возможность самим что‑то смастерить.
- Культурно-исторический комплекс «Царево городище»: реконструкция первого поселения на месте современного города, основанного в XVII веке. Здесь проводят исторические экскурсии, игровые программы для детей, мастер-классы по народным ремеслам, фестивали и городские праздники.
- Курганский областной художественный музей им. Г. А. Травникова: помимо картин, в коллекции есть изделия традиционных промыслов Зауралья — ткачество, вышивка, керамика, стеклянные изделия. Музей регулярно проводит мастер‑классы по декоративно‑прикладному искусству.
- Далматовский краеведческий музей им. А. Н. Зырянова: здесь проводят мастер-классы по рукоделию и созданию поделок. Например, можно поучаствовать в занятии «Поделка из любого материала» или изготовить русскую куклу.