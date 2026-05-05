Школьники Сорокинского округа Тюменской области посетили детский сад

Экскурсия в Сорокинский детский сад № 1 была организована для старшеклассников Сорокинского муниципального округа Тюменской области. Ранняя профориентация школьников отвечает целям и задачам нацпроекта «Кадры», сообщили в департаменте труда и занятости населения региона.
Во время экскурсии школьники наблюдали за работой воспитателей. Также они предложили воспитанникам свои любимые игры и самостоятельно разработали с ними несколько простых развивающих занятий.
«Подводя итог нашей встречи, мы пришли к общему выводу. Эти ребята — на своем месте. Они идут именно туда, куда нужно — осознанно и уверенно. Они умеют слышать детей, не боятся проявлять инициативу и, главное, получают искреннюю радость от общения с малышами!» — отметила воспитатель детского сада Гульнора Сорокина.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.