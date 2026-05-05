Пожар с 5 погибшими в Выксе мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем

Пожар с пятью погибшими в Выксе Нижегородской области могу произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Напомним, возгорание в жилом доме на Челюскинцев унесло жизни троих взрослых и двоих детей. Огонь охватил площадь в 80 «квадратов». Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
«Для тушения пожара привлекался 21 человек личного состава и пять единиц техники. На месте возгорания были обнаружены тела троих взрослых мужчин и двух мальчиков 2009 и 2013 года рождения», — рассказал замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Александр Пономарев.
Дознаватели чрезвычайного ведомства продолжают работу на месте происшествия. В МЧС отметили, что в доме не был установлен пожарный извещатель.
Ранее сообщалось, что серийного поджигателя заброшенных построек ищут в Ильиногорске.