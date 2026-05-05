Новый электробус будет курсировать на маршруте Э-11 в Нижнем Новгороде с 7 мая. Об этом сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
На линию выйдет электрический ПАЗ «e-Citymax 9» среднего класса. Его производят на автозаводе в Павлове. Общая вместимость состава составляет 77 пассажиров, количество сидячих мест — 25. Электробус имеет специальную площадку для инвалидов и пассажиров с колясками.
Благодаря введению нового транспорта время работы маршрута увеличится: последний рейс будет отправляться с остановки «Станция метро “Пролетарская” в 18.02 (сейчас — в 17.26), а с остановки “Улица Плотникова” — в 18.24 (ныне — в 17.48). Расписание маршрута синхронизировано с режимом работы Горьковского автозавода.
