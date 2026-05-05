В Москве запустили новую программу поручительств для бизнеса

Московский гарантийный фонд создал новую программу поручительств по аккредитивам для малого и среднего бизнеса. Мера поддержки доступна по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития.
«Программа поручительств по аккредитивам расширяет возможности малого и среднего бизнеса в привлечении финансирования и использовании современных форм расчетов. Инструмент особенно актуален для компаний, которые работают с новыми контрагентами, выходят на более крупные рынки, участвуют в сложных поставочных цепочках или реализуют сделки, где сторонам требуется дополнительная гарантия исполнения обязательств», — прокомментировала руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома.
Фонд, рассматривая заявки, обращает внимание на состояние бизнеса. Необходимо, чтобы в отношении компании или индивидуального предпринимателя не возбуждались дела о банкротстве, реорганизации или ликвидации. Учитывается и финансовая составляющая: отсутствие задолженностей по кредитам, а также по налогам, сборам и иным обязательным платежам свыше 50 тыс. рублей.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.