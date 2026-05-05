Два тоннеля метро от станции «Горьковская» хотят построить в 2026 году

Проходку двух тоннелей метро между станциями «Горьковская» и «Площадь Свободы» в Нижнем Новгороде рассчитывают завершить в 2026 году. Об этом пишет ИА «В городе N» со ссылкой на генподрядчика «Моспроект-3».
Тоннелепроходческий щит планируют запустить во втором квартале текущего года. Подготовка уже ведется — специалисты завершают монтаж камеры. В то же время строители заканчивают противоаварийные работы на улице Горького — они укрепили фундамент здания рядом с котлованом.
На данный момент ведется оформление исполнительной документации на выполненные работы.
Напомним, метростроевцы завершают монтаж плиты для тоннелепроходческих щитов на Горького. 4 мая на стройплощадке за тупиками станции «Горьковская» специалисты заливали бетон в заранее подготовленный металлический каркас лотка.