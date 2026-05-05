Швыдкой: жюри Венецианской биеннале подало в отставку из-за участия Израиля

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Отставка жюри Венецианской биеннале скорее связана с участием в смотре Израиля, а не с конфликтом из-за российского павильона, считает специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Международное жюри Венецианской биеннале искусства 1 мая объявило об отставке на фоне разногласий из-за российского участия в смотре.
«Надо сказать, что уход в отставку связан не только с нами. Но я думаю, он прежде всего связан с участием Израиля, потому что в жюри преобладали люди таких взглядов, которые осуждали конфликт на Ближнем Востоке со стороны, прежде всего, Палестины. Я думаю, что это сыграло определенную роль», — сказал Швыдкой в интервью ИС «Вести».
Он подчеркнул, что кроме негативного отношения к участию России, в кругах, близких к биеннале, высказывалось резкое неприятие участия израильтян и американцев, связанное с событиями на Ближнем Востоке. По словам Швыдкого, отставка жюри беспрецедентна, но дирекция фестиваля вне зависимости о этого приняла решение подвести итоги в ноябре.
«Самое интересное, что отставка жюри вернула Россию в конкурс, потому что когда начались эти политические конфликты, то жюри сказало, что оно не придет ни в российский, ни в израильский павильон. Теперь жюри нет, кто захочет, тот и придет», — заключил Швыдкой.
Он также рассказал, что в каталоге биеннале не заполнены страницы, посвященные России, потому что издатели побоялись нарушать санкции Евросоюза.
Россия примет участие в Венецианской биеннале после четырехлетнего перерыва. Конфликт вокруг участия России в биеннале современного искусства вспыхнул после того, как министерство культуры Италии заявило, что руководство международной выставки самостоятельно приняло решение о возобновлении участия России. Еврокомиссия уведомила организаторов биеннале о приостановке финансирования в размере 2 миллионов евро в связи с появлением на выставке российского павильона.