Пережил фашистов. Власти требуют снести построенный волгоградцами стадион

Жители волгоградского посёлка Второй километр возмущены до предела — стадион, который они построили собственными руками за собственные средства, требуют снести чиновники. Горожане давно перестали ждать милости от местных властей. Попытавшись несколько раз добиться благоустройства территории, они поняли всю тщетность своих попыток и стали самостоятельно облагораживать посёлок. Теперь же чиновники приравняли возведённый ими спортивный объект, который стал местом притяжения сотен горожан, к самострою. Подробности в материале «АиФ-Волгоград».
Своими руками: горожане построили стадион на свои средства.
В издание «Аргументы и Факты» — Нижнее Поволжье" жители посёлка Второй километр обратились впервые пару лет назад. Тогда старожилы поделились: их район, который в советские годы процветал, теперь превратился в убогую окраину.
«Ещё 20 лет назад в посёлке были две школы и два детских сада. Имелся собственный клуб и киноплощадка. Работали две поликлиники. Теперь же медучреждения “оптимизировали”, одну школу закрыли, вторую заняли под детсад — единственный в радиусе нескольких километров», — рассказывала местная жительница Людмила Кудрина.
Живущий в том же посёлке Илья Прялин дополнил: «Самое главное, что не осталось ни одной детской площадки, ни одного парка или другого общественного пространства. Детям остаётся только играть прямо на улицах».
А местный активист Илларион Гончаров поделился: перестав надеяться на чиновников, волгоградцы решили сами восстановить единственный на всю округу стадион у бывшей школы, давно всеми заброшенный. На собственные средства они закупили оборудование, своими силами его установили и облагородили территорию.
Первым событием, которое здесь отметили, стал День семьи, любви и верности. Пришли больше сотни человек. Больше всех были счастливы дети — у них появилось место для игр.
Лакомый кусок: земля у Мамаева кургана влечёт застройщиков.
Политэксперт Александр Сайгин тогда поделился своим мнением: развитие посёлка городские власти тормозили искусственно: лакомый для застройщиков кусок земли неподалёку от Мамаева кургана, откуда открывается вид на скульптуру Родины-матери, похоже, было решено освободить от частных домов. Притом, что именно здесь так хорошо живётся семьям с детьми, о которых на словах заботятся чиновники.
Между тем, подтверждением тому, что территория требует серьёзного внимания властей, стал пожар весной 2025-го. Огонь вспыхнул на свалке на окраине посёлка вечером 6 апреля. Горожане засняли происходящее на видео — зрелище было пугающим. Языки пламени поднимались из оврага к небу, несмотря на усилия пожарных, затушить пожар не удавалось — он пылал почти сутки, то чуть затихая, то вспыхивая вновь.
Огонь грозил перекинуться на стоящие неподалёку дома. Уже когда его затушили, дым поднимался из-под земли. В страхе, что пламя вновь разгорится, горожане жили несколько дней. Они надеялись: после этого происшествия на них всё-таки обратят внимание.
Сами садик посадили: жители посёлка заложили собственный парк.
Волгоградцы даже осмелели: восстановив стадион, они стали намекать, что неплохо бы создать в их посёлке парк как в центре города — на улицах Чуйкова или 7-й Гвардейской Дивизии. А когда не дождались, решили разбить его сами. И вновь за свои деньги купили саженцы, вышли на субботник и засадили деревцами пустующую территорию. На этот раз их всё-таки поддержали депутаты.
Позже в посёлке появилось и собственный объект патриотического воспитания подрастающих волгоградцев: на месте строительства дороги они обнаружили ДОТ времен Сталинградской битвы. Рабочие уже засыпали его землёй, но местные жители спасли бронеколпак, установили его неподалёку от старой школы с помощью эвакуатора, на котором работает один из соседей.
Однако вместо того, чтобы поддержать эту инициативу снизу, чиновники решили её загубить.
Выстоял в Сталинградскую битву: удастся ли отстоять стадион.
Горожане убеждены: стадион мешает точечной застройке, которую давно запланировали городские власти. Причём, когда сами жители посёлка собирались организовать детскую площадку между улицами Охотская, Силикатная, Качинцев и Колодезная, им запретили это сделать, вспомнив о захоронении погибших в годы Сталинградской битвы.
Но горожане не намерены отступать под натиском чиновников. Они обратились ко всем неравнодушным жителям Волгограда с просьбой помочь отстоять единственный спортивный объект на территории посёлка.
«Это единственное место для проведения досуга в посёлке, где проживают около 3 500 жителей — детей, стариков, участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции на Украине. Раньше здесь уже закрыли школу № 41 на улице Охотской, поликлинику № 14 на улице Котовского, остановку общественного транспорта на улице Маршала Рокоссовского», — перечисляют волгоградцы.
Они жалуются: в посёлке не ремонтируют дороги и водопровод, проложенный после Сталинградской битвы. Жителей лишают необходимой социальной инфраструктуры.
«Стадион в посёлке Второй километр, принадлежащий школе № 41, пережил Сталинградскую битву. Но школа не смогла пережить решение чиновников администрации Волгограда. Теперь же администрация Дзержинского района пытается ликвидировать и стадион, демонтировать спортивный инвентарь. Руководству города нужна земля для строительства многоэтажек, качество жизни людей их не интересует», — возмущаются горожане.