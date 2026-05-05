Кинель Самарской области стал первой остановкой «Паровоза Победы»

Ретро-поезд «Паровоз Победы» сделал первую в этом году остановку 25 апреля в 9:30 в городе Кинеле Самарской области, сообщили в администрации городского округа. Мероприятие было направлено на выполнение задач национального проекта «Молодёжь и дети».
Остановка длилась почти полтора часа. За это время жители могли осмотреть эксклюзивные экспонаты военного времени, размещенные на 10 платформах, а также вагоны «Бессмертного полка» с портретами героев времен Великой Отечественной войны.
Возглавил ретро-состав легендарный паровоз «Лебедянка». Он оформлен в стилистике победного мая 1945 года. Поезд сопровождали профессиональные реконструкторы. Они рассказывали об экспонатах, делились с местными жителями интересными фактами о вооружении российской армии, фотографировались со всеми желающими в парадных костюмах.
