В селе Шаами-Юрт Чечни провели мероприятие, посвященное национальному языку

Мероприятие «Чеченский язык: традиции и современность» провели в селе Шаами-Юрт Чечни по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации Ачхой-Мартановского района.
День Чеченского языка республика отметила 25 апреля. В сельской библиотеке была организована книжная выставка «Родной язык — моя гордость», включающая несколько разделов. Там были представлены экземпляры по истории чеченского языка, словари, справочники, художественная литература и высказывания писателей.
Заведующая библиотекой отметила, что чеченский язык — один из древнейших в мире. Им владеет более полутора миллионов человек. Она рассказала о вкладе чеченских языковедов, таких как Зайнди Джамалханов, Кати Чокаев, Юнус Дешериев, Айса Халидов и Муса Овхадов, в сохранение и популяризацию языка.
Учитель чеченского языка и литературы школы имени С. Лорсанова Малика Эжиева, озвучила проблемы, связанные с влиянием телевидения, телефонов и интернета на чистоту языка. Она призвала детей уделять больше внимания изучению чеченского.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.