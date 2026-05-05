Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В селе Шаами-Юрт Чечни провели мероприятие, посвященное национальному языку

Сегодня им владеет более полутора миллионов человек.

Источник: Национальные проекты России

Мероприятие «Чеченский язык: традиции и современность» провели в селе Шаами-Юрт Чечни по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации Ачхой-Мартановского района.

День Чеченского языка республика отметила 25 апреля. В сельской библиотеке была организована книжная выставка «Родной язык — моя гордость», включающая несколько разделов. Там были представлены экземпляры по истории чеченского языка, словари, справочники, художественная литература и высказывания писателей.

Заведующая библиотекой отметила, что чеченский язык — один из древнейших в мире. Им владеет более полутора миллионов человек. Она рассказала о вкладе чеченских языковедов, таких как Зайнди Джамалханов, Кати Чокаев, Юнус Дешериев, Айса Халидов и Муса Овхадов, в сохранение и популяризацию языка.

Учитель чеченского языка и литературы школы имени С. Лорсанова Малика Эжиева, озвучила проблемы, связанные с влиянием телевидения, телефонов и интернета на чистоту языка. Она призвала детей уделять больше внимания изучению чеченского.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.