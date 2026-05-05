В Ростове-на-Дону несколько жилых домов до вечера остались без воды

По сообщению министра ЖКХ Ростовской области Антонины Пшеничной, в Октябрьском районе Ростова‑на‑Дону временно ограничено водоснабжение ряда жилых домов из‑за ремонтных работ на водоводе по улице Вавилова.
Отключение затронуло следующие адреса:
улица Вавилова, дома 54−80 (с дробями и литерами);
улица Королёва;
улица Неклиновская;
улица Созидания;
улица Тракторная;
переулок Технологический;
СНТ «СКВО», «9 Мая», «Авангард‑3», «Мир».
Планируемое время завершения ремонтных работ — 18:00 5 мая.
Ответственная организация — АО «Ростовводоканал».