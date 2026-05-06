Участникам СВО и их семьям предложили упростить получение ВНЖ

Правительство России подготовило и внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, который предполагает отмену госпошлины при оформлении вида на жительство для определенных категорий иностранцев.

Артем Черненко
Автор Новости Mail
Участник СВО, который может получить упрощенный ВНЖ
Источник: Mil.ru/CC BY 4.0|commons.wikimedia.org

Как уточняет ТАСС, речь идет о гражданах других государств, заключивших контракт на военную службу в составе Вооруженных сил РФ или иных формирований в период проведения специальной военной операции. Льгота также будет распространяться на членов их семей, включая родственников погибших военнослужащих.

Предлагаемые изменения планируется закрепить на уровне закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Инициатива направлена на упрощение процедуры легализации и предоставление дополнительных социальных гарантий для указанных категорий.

Одновременно документ содержит и другие нововведения. В частности, вводится обязательная уплата госпошлины за получение дубликата разрешения на временное проживание в случаях утраты, повреждения или кражи документа, а также при необходимости его замены из-за изменения персональных данных владельца.