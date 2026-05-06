Участникам СВО и их семьям предложили упростить получение ВНЖ

Как уточняет ТАСС, речь идет о гражданах других государств, заключивших контракт на военную службу в составе Вооруженных сил РФ или иных формирований в период проведения специальной военной операции. Льгота также будет распространяться на членов их семей, включая родственников погибших военнослужащих.
Предлагаемые изменения планируется закрепить на уровне закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Инициатива направлена на упрощение процедуры легализации и предоставление дополнительных социальных гарантий для указанных категорий.
Одновременно документ содержит и другие нововведения. В частности, вводится обязательная уплата госпошлины за получение дубликата разрешения на временное проживание в случаях утраты, повреждения или кражи документа, а также при необходимости его замены из-за изменения персональных данных владельца.