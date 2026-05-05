Где в Воронеже отключат воду на неделе с 12 мая

В столице Черноземья начался сезон профилактических работ на теплосетях. Воронежские коммунальщики начинают готовить системы к следующему осенне-зимнему сезону. На неделе с 12 по 17 мая работы будут проводить во всех районах города, отключения горячей воды ждут жильцов более 500 домов. Смотрите перечень улиц, жителям которых придется включать водонагреватели.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН.
С 12 по 15 мая.
ул. Димитрова, 27, 51а, 51а к.1, 75, 79;
Ленинский пр. 124а, 124б, 126, 130, 132;
Набережная, 1, 1а/1.