Reuters: Швеция создает новую гражданскую службу внешней разведки

Согласно агентству Reuters, как и многие другие разведывательные службы, Служба военной разведки и безопасности Швеции (MUST) не предвидела начала полномасштабного конфликта на Украине в 2022 году. Из-за этого она попала под шквал критики со стороны официальных лиц и местных политиков.
В ходе публичного расследования было предложено создать новое гражданское агентство внешней разведки, подотчетное непосредственно правительству. В прошлом году этот план получил первоначальное одобрение. Ожидается, что новая служба начнет работу в конце 2026 года.
У нас серьезная ситуация с безопасностью, и мы каждый день сталкиваемся со множеством разнообразных угроз. Это предъявляет новые и повышенные требования к нашим возможностям.
Министр также отметила необходимость соответствовать структурам НАТО и союзников по блоку после того, как Швеция в марте 2024 года стала членом альянса.
По данным Reuters, новое агентство будет работать в тесном сотрудничестве с существующими органами безопасности, включая MUST, Шведскую службу безопасности (SAPO), часть полицейских сил и Радиоуправление национальной обороны (FRA), отвечающее за радиоразведку.
По словам Стенергард, расходы на новое агентство составят около 302 млн долларов и будут выделены в основном из бюджета вооруженных сил.