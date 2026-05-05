Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Швеция создает новую гражданскую службу внешней разведки

Власти Швеции во вторник заявили, что продвигаются с созданием нового агентства внешней разведки на фоне критики о том, что шведские службы безопасности не смогли предсказать начало конфликта на Украине в 2022 году.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно агентству Reuters, как и многие другие разведывательные службы, Служба военной разведки и безопасности Швеции (MUST) не предвидела начала полномасштабного конфликта на Украине в 2022 году. Из-за этого она попала под шквал критики со стороны официальных лиц и местных политиков.

В ходе публичного расследования было предложено создать новое гражданское агентство внешней разведки, подотчетное непосредственно правительству. В прошлом году этот план получил первоначальное одобрение. Ожидается, что новая служба начнет работу в конце 2026 года.

У нас серьезная ситуация с безопасностью, и мы каждый день сталкиваемся со множеством разнообразных угроз. Это предъявляет новые и повышенные требования к нашим возможностям.

Мария Мальмер Стенергард
глава МИД Швеции

Министр также отметила необходимость соответствовать структурам НАТО и союзников по блоку после того, как Швеция в марте 2024 года стала членом альянса.

По данным Reuters, новое агентство будет работать в тесном сотрудничестве с существующими органами безопасности, включая MUST, Шведскую службу безопасности (SAPO), часть полицейских сил и Радиоуправление национальной обороны (FRA), отвечающее за радиоразведку.

По словам Стенергард, расходы на новое агентство составят около 302 млн долларов и будут выделены в основном из бюджета вооруженных сил.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше