Белоруска Арина Соболенко сыграет турнир в Риме, где она еще не побеждала

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко 7 мая стартует на турнире WTA-1000 в Риме. Борьбу за титул, который она в Вечном городе еще никогда не выигрывала, Арина начнет со второго круга матчем против чешки Барборы Крейчиковой.
Затем ее потенциальными соперницами в третьем и четвертом круге могут быть Сорана Кирстя и Линда Носкова. В четвертьфинале Соболенко может выйти на Аманду Анисимову, а в полуфинале — на Коко Гауфф. В финале ожидается соперничество Соболенко с Еленой Рыбакиной или Игой Свентек. Но это если обойдется без сенсаций и все фавориты не вылетят раньше.
Напомним, что в Мадриде Соболенко проиграла в четвертьфинале Хейли Баптист.
