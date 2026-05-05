Новочеркасскую аптеку оштрафовали за фальшивые рецепты

Территориальное управление Росздравнадзора сообщило о наложении штрафа на аптеку в Новочеркасске по результатам внеплановой проверки и последующего судебного решения.
Проверка была инициирована по сигналу правоохранительных органов. В ходе инспекции выявлены нарушения правил оформления рецептурных бланков:
использование устаревших форм бланков (не соответствующих требованиям с 2022 года) — в частности, наличие графы «Возраст» вместо установленной графы «Дата рождения»;
некорректное указание наименования медицинской организации, выписавшей рецепты.
По итогам рассмотрения дела Арбитражный суд Ростовской области привлёк аптеку к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ и назначил штраф.