Новочеркасскую аптеку оштрафовали за фальшивые рецепты

Об этом рассказали в территориальном управлении Росздравнадзора.

Территориальное управление Росздравнадзора сообщило о наложении штрафа на аптеку в Новочеркасске по результатам внеплановой проверки и последующего судебного решения.

Проверка была инициирована по сигналу правоохранительных органов. В ходе инспекции выявлены нарушения правил оформления рецептурных бланков:

использование устаревших форм бланков (не соответствующих требованиям с 2022 года) — в частности, наличие графы «Возраст» вместо установленной графы «Дата рождения»;

некорректное указание наименования медицинской организации, выписавшей рецепты.

По итогам рассмотрения дела Арбитражный суд Ростовской области привлёк аптеку к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ и назначил штраф.