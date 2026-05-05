Эксперт Щербаченко объяснил, какой перевод будет считаться мошенническим

Признаки мошеннического перевода назвал эксперт Щербаченко, сообщает NEWS.RU.
Как объяснил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко, мошенники часто используют схему обратного денежного перевода. То есть злоумышленники отправляют человеку небольшую сумму, а потом просят её вернут, иногда даже предлагают оставить небольшой процент себе.
«Как правило, это деньги, украденные у третьих лиц. Таким образом, жертву могут внести в базу данных ЦБ РФ о мошеннических операциях. Попадание в этот список грозит полной блокировкой карт и счетов во всех банках страны», — поделился Щербаченко.
По словам доцента, это может стать поводом для блокировки не только физических карт, но и электронных финансов. Снять деньги в таком случае можно будет только лично в банке.
Участие же в такой схеме может повлечь уголовное наказание в виде лишения свободы до семи лет и штрафа до одного миллиона рублей.