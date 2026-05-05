Двух медсестер из Арзамаса наградили медалями

Людмила Латина и Альбина Кашмилина посвятили работе в здравоохранении Нижегородской области более 50 лет.

Две медицинские сестры из Арзамаса были удостоены медалей «За милосердие и помощь». Об этом сообщил MAX-канал «Бокал Прессека».

Награды получили старшая медсестра хирургического отделения ЦГБ Людмила Латина и участковая медсестра детской поликлиники Альбина Кашмилина. Обе женщины работают в медицинской сфере региона более полувека.

Торжественное вручение нагрудных знаков состоялось на заседании Ассоциации специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием. Награды стали символом признания их многолетнего труда и заботы о пациентах.

Ранее сообщалось, что нижегородские работники скорой помощи остались без досрочной пенсии.