Двух медсестер из Арзамаса наградили медалями

Две медицинские сестры из Арзамаса были удостоены медалей «За милосердие и помощь». Об этом сообщил MAX-канал «Бокал Прессека».
Награды получили старшая медсестра хирургического отделения ЦГБ Людмила Латина и участковая медсестра детской поликлиники Альбина Кашмилина. Обе женщины работают в медицинской сфере региона более полувека.
Торжественное вручение нагрудных знаков состоялось на заседании Ассоциации специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием. Награды стали символом признания их многолетнего труда и заботы о пациентах.
