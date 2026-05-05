Юрий Шалабаев посетил школу № 168 Нижнего Новгорода

Глава города оценил удобство нового перехода между двумя корпусами школы.

Источник: Время

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев посетил с рабочим визитом школу № 168 имени И. И. Лабузы в Канавинском районе. Об этом глава города сообщил в своем макс-канале.

В частности, мэр оценил удобство нового перехода, соединяющего между собой два корпуса школы. Новый корпус сдали еще в 2022 году, но строительство шло непросто. По воспоминаниям Шалабаева, на первом этаже был организован штаб по координации всех работ.

Однако трудности удалось преодолеть, и школа № 168 получила еще один корпус. Единственной проблемой оставалось то, что два здания не были связаны между собой. Ученикам приходилось выходить на улицу, чтобы перейти из одной части школы в другую. Спустя некоторое время корпуса решили соединить между собой верхнеуровневым переходом.

«Техническая реализация была нестандартной — переход требовалось сделать зигзагообразным. Он получился теплым, светлым, оборудовали его подъемником для маломобильных граждан. Перемещение по корпусам теперь — считанные минуты, в том числе и на секции допобразования: от БПЛА до собственной модной студии и ансамбля ложкарей», — подчеркнул Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что около трех тысяч нижегородских школьников прошли обучение в «Классах БАС» в этом году.

