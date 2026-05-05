Калининградец отдал мошенникам 70 млн рублей, пытаясь «задекларировать» сбережения

По этому факту возбудили уголовное дело.

Калининградец отдал мошенникам 70 миллионов рублей. Мужчину 1948 года рождения убедили передать деньги курьеру. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Мужчине позвонил неизвестный через мессенджер. Мошенник представился сотрудником полиции. Пенсионера убедили в том, что ему срочно нужно задекларировать сбережения, чтобы деньгами не завладели аферисты.

«Мужчина поверил в происходящее и согласился передать 70 миллионов рублей курьеру. Домой к потерпевшему приехала женщина, которая забрала деньги и скрылась. Подозреваемая была задержана полицейскими. Установлено, что злоумышленница 2002 года рождения исполняла в преступной схеме роль курьера», — рассказали в МВД.

Полиция возбудила уголовное дело по части четвёртой статьи 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

