Калининградец отдал мошенникам 70 млн рублей, пытаясь «задекларировать» сбережения

«Мужчина поверил в происходящее и согласился передать 70 миллионов рублей курьеру. Домой к потерпевшему приехала женщина, которая забрала деньги и скрылась. Подозреваемая была задержана полицейскими. Установлено, что злоумышленница 2002 года рождения исполняла в преступной схеме роль курьера», — рассказали в МВД.