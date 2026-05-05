Калининградец отдал мошенникам 70 млн рублей, пытаясь «задекларировать» сбережения

Калининградец отдал мошенникам 70 миллионов рублей. Мужчину 1948 года рождения убедили передать деньги курьеру. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Мужчине позвонил неизвестный через мессенджер. Мошенник представился сотрудником полиции. Пенсионера убедили в том, что ему срочно нужно задекларировать сбережения, чтобы деньгами не завладели аферисты.
«Мужчина поверил в происходящее и согласился передать 70 миллионов рублей курьеру. Домой к потерпевшему приехала женщина, которая забрала деньги и скрылась. Подозреваемая была задержана полицейскими. Установлено, что злоумышленница 2002 года рождения исполняла в преступной схеме роль курьера», — рассказали в МВД.
Полиция возбудила уголовное дело по части четвёртой статьи 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».