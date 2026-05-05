Расшифровка видеосообщений появилась в «Максе»

Расшифровка видеосообщений появилась на национальной онлайн-платформе «Макс».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Расшифровка видеосообщений появилась на национальной онлайн-платформе «Макс» и доступна в последней версии приложения, сообщили в пресс-службе платформы.

«Пользователям “Макса” доступна расшифровка видеосообщений. Перевести видеокружок в текст можно одним кликом. Опция доступна в последней версии приложения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для расшифровки видео необходимо нажать на иконку рядом с видеосообщением. В процессе чтения полученного текста пользователь сможет поставить видеокружок на паузу, возобновить его или воспроизвести повторно.

Ранее на платформе появилась функция текстовой расшифровки голосовых сообщений. Для того, чтобы перевести аудиосообщение в текст, необходимо нажать на иконку расшифровки в строке с записью.

«Макс» — национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение «Макс» включено в реестр российского программного обеспечения.