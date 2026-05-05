Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перебои со связью в Ростовской области объяснили мерами по защите населения

Донские власти прокомментировали перебои со связью в регионе.

Источник: Комсомольская правда

Перебои со связью в Ростовской области вызваны мерами по защите населения. Об этом сегодня, 5 мая, сообщили донские власти.

— Проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности жителей, ввиду чего наблюдаются перебои в работе операторов подвижной радиотелефонной связи. Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам, — говорится в опубликованной информации.

Комментарий поступил также от администрации донской столицы. Городские власти подчеркнули, что временные ограничения необходимы для сохранения жизни и здоровья людей и нужны для защиты инфраструктуры региона.

Напомним, ранее в Минцифры России рассказали, что «точечные отключения мобильного интернета в регионах производятся при угрозах безопасности, в том числе со стороны вражеских БПЛА». Принимаемые меры снижают точность наведения беспилотников.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше