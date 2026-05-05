В «Единой России» заявили, что продолжат программу социальной газификации

ТОРЖОК, 5 мая — РИА Новости. «Единая Россия» совместно с «Газпромом» продолжит программу социальной догазификации населенных пунктов РФ, сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.
«Большая программа, которую мы реализуем по поручению президента — это социальная догазификация. В рамках нее сегодня газ приходит в огромное количество домовладений нашей большой страны», — сказал Якушев журналистам.
Он отметил, что в разных точках России люди могут по несколько десятков лет ждать газ, а когда его получают — открыто говорят об улучшении качества своей жизни.
«С “Газпромом” мы будем продолжать эту программу, программа эта носит долгосрочный характер. В рамках нее и в рамках нашей народной партийной программы будем продолжать совместную работу», — отметил секретарь Генсовета ЕР.