Сотрудника центра трудовой адаптации осуждённых в Калининграде будут судить за взятку в 25 тысяч рублей

В Калининграде завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего мастера учебно-производственного участка центра трудовой адаптации осуждённых при исправительном учреждении. Его обвиняют в получении взятки (часть 1 статьи 290 УК РФ).
По версии следствия, в апреле 2025 года мужчина получил 25 тысяч рублей от представителя бетонного производства. Деньги предназначались за то, чтобы привлекаемые к работам осуждённые работали с высокой производительностью, выполняли план и не уклонялись от обязанностей.
Материалы для возбуждения дела предоставила служба собственной безопасности УФСИН. Сейчас уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд. Имя бывшего сотрудника не раскрывается.