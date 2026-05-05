Две медсестры Арзамасской больницы удостоены медали «За милосердие и помощь»

Старшая медсестра хирургического отделения Центральной городской больницы Арзамаса Людмила Латина и участковая медсестра детской поликлиники ЦГБ Альбина Кашмилина награждены медалями «За милосердие и помощь». Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем MAX-канале «Бокал прессека».
По его словам, награжденные сотрудницы уже более полувека работают в системе областного здравоохранения. Медали, которые вручили медсестрам Арзамасской ЦГБ, являются символом благодарности за искреннюю заботу о пациентах.
Торжественная церемония награждения состоялась на заседании Ассоциации специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием.
