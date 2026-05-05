Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две медсестры Арзамасской больницы удостоены медали «За милосердие и помощь»

Награжденные сотрудницы ЦГБ уже более полувека в медицине.

Старшая медсестра хирургического отделения Центральной городской больницы Арзамаса Людмила Латина и участковая медсестра детской поликлиники ЦГБ Альбина Кашмилина награждены медалями «За милосердие и помощь». Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем MAX-канале «Бокал прессека».

По его словам, награжденные сотрудницы уже более полувека работают в системе областного здравоохранения. Медали, которые вручили медсестрам Арзамасской ЦГБ, являются символом благодарности за искреннюю заботу о пациентах.

Торжественная церемония награждения состоялась на заседании Ассоциации специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием.

Напомним, в Нижнем Новгороде тестируют российскую вакцину от менингококка.