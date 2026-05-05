Бывший мастер ИК-13 в Калининграде пойдёт под суд за взятку в 25 тысяч рублей

уголовному делу в отношении бывшего мастера учебно-производственного участка Центра трудовой адаптации осуждённых при ИК-13. Его обвиняют в получении взятки (часть 1 статьи 290 УК РФ).
По версии следствия, в апреле 2025 года мужчина получил 25 тысяч рублей от представителя коммерческой фирмы, которая производит бетон. Деньги предназначались за то, чтобы привлечённые к работам осуждённые трудились с высокой производительностью, выполняли план и не уклонялись от обязанностей.
Преступление выявили и пресекли сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН. Уголовное дело направлено в суд. Имя фигуранта не раскрывается.
