Ученые провели съемку ледника на Земле Александры для оценки потерь его объема

АРХАНГЕЛЬСК, 5 мая. /ТАСС/. Ученые провели съемку выводной части ледника Кропоткина на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, чтобы построить 3D-модель и оценить потери объема ледовой массы, сообщил ТАСС директор национального парка «Русская Арктика», руководитель экспедиции Александр Кирилов. Работы прошли в рамках постоянно действующей комплексной научной экспедиции РГО и нацпарка на архипелаге.
«Впервые в этом году выполнена съемка выводной части ледника Кропоткина со стороны бухты Северная протяженностью около трех километров для построения трехмерной модели и возможности оценить потери объема за счет повторной съемки в летний период», — сказал Кирилов.
Ледник Кропоткина — большой ледниковый купол высотой более 300−350 м, один из двух основных ледников Земли Александры. Исследования показывают, что в результате изменений климата наблюдается сокращение площади ледника и его подвижки.
В ходе экспедиции также в первый раз выполнены геофизические исследования глубин двух озер, находящихся на территории национального парка, а также установлен автономный измерительный многофункциональный комплекс экологического мониторинга отечественного производства.
«Комплексная экспедиция РГО и нацпарка “Русская Арктика”, работающая на архипелаге с 2021 года, дает нам уникальную возможность вести системную научную работу, когда результаты каждой поездки на архипелаг становятся частью уже накопленных научных данных. Создается обширная база результатов самых разнообразных исследований российской высокоширотной Арктики. Такой массив актуальной научной информации, безусловно, важен для реализации задач “Стратегии развития арктической зоны России” и обеспечения национальной безопасности до 2035 года», — отметил директор нацпарка.
Национальный парк «Русская Арктика» — самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля. Территория нацпарка является одной из самых труднодоступных не только в России, но и в мире.