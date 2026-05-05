Начальника отдела благоустройства Ростова заподозрили в крупной взятке

В отношении начальника отдела благоустройства МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Первомайского района города Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в крупном размере». Фигурант получил от местного жителя 100 тыс. руб. за выдачу разрешения на уничтожение деревьев на муниципальном участке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.