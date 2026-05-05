Суд отказал курскому агрохолдингу в иске к «РСХБ-Страхование» на 280 млн

Агрохолдинг обратился в августе 2025 года в Арбитражный суд Москвы с двумя исками к «РСХБ-Страхованию» на общую сумму 311,8 млн руб. По второму иску (на 31,5 млн руб.) решение пока не принято, следующее заседание назначено на 21 июля. Кроме того, «Юг» в июле подал иск в арбитражный суд Белгородской области к АО «Альфастрахование», требуя взыскать 300,4 млн руб. по договору страхования животных. В декабре дело было перенесено также в столичный суд, следующее заседание по нему назначено на 14 мая.