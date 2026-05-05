Reuters: встреча Рубио с папой римским подразумевает «откровенный разговор» о политике администрации Трампа

Об этом сообщил посол США в Ватикане Брайан Берч после того, как президент Дональд Трамп нанес новый удар по понтифику за критику американо-израильской войны против Ирана.
У наших стран есть разногласия, и я думаю, что один из способов их преодоления — это… общность взглядов и подлинный диалог.
Посол рассчитывает, что Рубио посетит Ватикан, чтобы «откровенно поговорить о политике США, вступить в диалог». При этом Берч отрицает, что между Трампом и папой римским существует «глубокий раскол».
Reuters напоминает, что в последние недели Трамп неоднократно пренебрежительно отзывался о папе римском, что вызвало негативную реакцию христиан по всему политическому спектру.
Лев XIV, который в пятницу отмечает свой первый год в качестве главы Католической церкви, жестко осудил войну, развязанную США и Израилем на Ближнем Востоке. Он также подверг резкой критике иммиграционную политику администрации Трампа и призвал к диалогу между США и Кубой, где большинство населения составляют католики.
Кардинал Пьетро Паролин, государственный секретарь Ватикана, признался Reuters, что не знает, ответит ли Лев XIV на последние критические высказывания Трампа.
После встречи с понтификом Рубио намерен встретиться с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая публично встала на защиту главы Святого Престола.