Reuters: встреча Рубио с папой римским подразумевает «откровенный разговор» о политике администрации Трампа

Госсекретарь США Марко Рубио ожидает «откровенной» встречи с папой римским во время визита в Ватикан в четверг.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Об этом сообщил посол США в Ватикане Брайан Берч после того, как президент Дональд Трамп нанес новый удар по понтифику за критику американо-израильской войны против Ирана.

У наших стран есть разногласия, и я думаю, что один из способов их преодоления — это… общность взглядов и подлинный диалог.

Брайан Берч
посол США в Ватикане

Посол рассчитывает, что Рубио посетит Ватикан, чтобы «откровенно поговорить о политике США, вступить в диалог». При этом Берч отрицает, что между Трампом и папой римским существует «глубокий раскол».

Reuters напоминает, что в последние недели Трамп неоднократно пренебрежительно отзывался о папе римском, что вызвало негативную реакцию христиан по всему политическому спектру.

Лев XIV, который в пятницу отмечает свой первый год в качестве главы Католической церкви, жестко осудил войну, развязанную США и Израилем на Ближнем Востоке. Он также подверг резкой критике иммиграционную политику администрации Трампа и призвал к диалогу между США и Кубой, где большинство населения составляют католики.

Кардинал Пьетро Паролин, государственный секретарь Ватикана, признался Reuters, что не знает, ответит ли Лев XIV на последние критические высказывания Трампа.

Он заверил, что папа римский «продолжит свой путь в смысле проповеди Евангелия» и будет говорить о мире «при любой возможности — удобной и неудобной».

После встречи с понтификом Рубио намерен встретиться с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая публично встала на защиту главы Святого Престола.

