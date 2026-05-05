Новый электробус e-Citymax 9 выйдет на маршрут Э-11 в Нижнем Новгороде

На нижегородский маршрут Э-11 с 7 мая выходит новый электробус среднего класса e-Citymax 9. Об этом сообщили в пресс-службе ЦРТС.
Введение новой техники позволило продлить график движения: теперь последние рейсы будут отправляться от станции метро «Пролетарская» в 18:02, а с улицы Плотникова — в 18:24. Расписание маршрута по-прежнему синхронизировано с режимом работы Горьковского автозавода для удобства сотрудников предприятия.
Электробус e-Citymax 9, произведенный объединением «Павловский автобус», вмещает до 77 пассажиров и оборудован 25 сидячими местами. Машина оснащена накопительной площадкой для маломобильных граждан и пассажиров с колясками.
