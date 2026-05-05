Росатом и Ростех внедрили эталонный образец порошка для материалов 3D-печати

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Госкорпорации «Росатом» и «Ростех» создали и внедрили новый формат обеспечения единства измерений для металлопорошковых материалов, используемых в 3D-печати, — аттестованный образец металлического порошка, который будет служить эталоном для контроля точности измерений. Об этом сообщили в пресс-службе топливного дивизиона Росатома — компании ТВЭЛ.
«Ранее разные лаборатории, проводившие испытания металлопорошковых композиций: контроль размера частиц, плотности, сыпучести могли получать несопоставимые результаты. Как следствие, возникали сложности с приемкой сырья, возрастал риск получения бракованных деталей и затягивались процессы сертификации. Чтобы исключить эту неопределенность, специалисты топливного дивизиона Росатома (всего в работе было задействовано четыре предприятия дивизиона) совместно с коллегами из госкорпорации “Ростех” разработали и аттестовали специальный эталонный образец. Это металлопорошковая композиция из титанового сплава ПТ-3В», — отметили в пресс-службе.
Новый стандарт будет использоваться в лабораториях для калибровки и настройки оборудования, а также для проверки точности измерений свойств металлопорошков. По сути, это новая «мерная линейка», которая позволит всем участникам процесса говорить на общем языке. Повышение сопоставимости данных между разными площадками и независимыми лабораториями минимизирует риск брака и расхождений при приемке продукции. Сертификация исходных материалов для аддитивного производства станет быстрее и прозрачнее.
Свойства нового эталона измерены с высокой точностью в ВНИИНМ имени Бочвара, который входит в топливный дивизион, но выполняет функцию главного научного метрологического центра всего Росатома. «Мы получили статистически надежную базу данных и подтвердили главное: эталонный образец дает стабильные, воспроизводимые результаты на разных приборах, в разных городах и в руках разных сотрудников», — отметил заместитель генерального директора по техническому регулированию, качеству и метрологии Бочваровского института Александр Стелюк.
Новый аттестованный объект имеет срок действия свидетельства 10 лет, что обеспечивает стабильность и предсказуемость в работе с металлопорошковыми композициями для аддитивной печати в отраслях с высокими требованиями к качеству. Таким образом, как напомнили в пресс-службе, Росатом продолжает системную работу по формированию нормативной базы для аддитивных технологий и 3D-печати в России.