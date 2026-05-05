Центр Калининграда 5 мая снова перекроют ради репетиции парада

Сегодня, во вторник, 5 мая, в Калининграде проведут очередную репетицию парада Победы. Она будет вечерней, с 19:00 центр города перекроют. Как уточнили в пресс-службе городской администрации, вокруг площади Победы и на прилегающих улицах будет выставлено оцепление, а весь транспорт пустят в объезд.