НГЛУ предлагает студентам и сотрудникам выплату за службу в войсках БПЛА

Нижегородский лингвистический университет предлагает студентам и сотрудникам выплату за службу в войсках беспилотных систем по контракту. Об этом рассказали в пресс-службе университета.
За год службы контрактники могут получить до 5,5 млн рублей. Для военнослужащих предусмотрена единовременная выплата 2,1 млн рублей. Еще 400 тысяч рублей университет готов добавить от себя.
Во время трехмесячного обучения контрактникам будут платить 50−60 тысяч рублей. Далее до окончания службы — до 300 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрены допвыплаты за боевые заслуги — от 5 до 500 тысяч рублей. В НГЛУ добавили, что контракт заключается на один год.
Напомним, сын нижегородского писателя Захара Прилепина ушел штурмовиком на СВО.