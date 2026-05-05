В Татарстане расширят речные маршруты

Новыми направлениями станут Камское Устье и Соколки, а также появится сообщение между Чистополем и Красным Яром.
Расширение географии потребовало дополнительных вложений: флот пополнится новыми судами, увеличится число рейсов, возрастут расходы на обеспечение безопасности и оплату труда персонала. В связи с этим принято решение проиндексировать тарифы на 8%.
В ведомстве подчеркивают, что даже после повышения цена билета остается ниже реальной себестоимости перевозки. Власти сохраняют социальную направленность тарифной политики.
Льготные категории граждан, в том числе пенсионеры, по-прежнему смогут получать скидку до 50% на отдельных направлениях.