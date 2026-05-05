В Татарстане расширят речные маршруты

В 2026 году в Татарстане обновят систему речных пассажирских перевозок. Как рассказала зампредседателя Госкомитета РТ по тарифам Лилия Борисова, количество маршрутов увеличится с 9 до 11, а число остановочных пунктов вырастет с 21 до 27.