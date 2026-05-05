Новый электробус выйдет на маршрут Э-11 в Нижнем Новгороде с 7 мая

Это модель среднего класса от Павловского автобусного завода. Она дополнит уже курсирующие на линии ЛиАЗы и вмещает до 77 пассажиров. В салоне оборудовано 25 сидячих мест, а также накопительная площадка для маломобильных граждан и пассажиров с колясками. Транспорт тихий, экологичный и удобный.