В Башкирии перед Курбан-байрамом скот проверят на бруцеллез

В преддверии Курбан-байрама Госкомитет Башкирии по ветеринарии напомнил жителям о правилах перевозки, содержания и забоя животных. Новые требования строгие: мелкий рогатый скот перед тем, как отправить на убой, должен пройти проверку на бруцеллез. Сделать это нужно не раньше чем за 40 дней и не позже чем за 30 дней до забоя.