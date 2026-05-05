Участники ЦИПР могут стать одними из первых пассажиров биометрических «Ласточек», опробовать новую технологию на себе и отправиться на конференцию в Нижний Новгород из Москвы на скоростном поезде № 723 с Восточного Вокзала. Подтверждение личности происходит непосредственно при посадке: пассажиру необходимо посмотреть в камеру портативного устройства проводника, после чего система сверяет данные и открывает доступ в вагон.