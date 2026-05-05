Спортсмены из города Щелкино в Крыму завоевали 15 медалей на турнире по ушу

Состязание прошло в селе Добром Симферопольского района. Участие в турнире приняли спортсмены из Севастополя и различных уголков полуострова, в том числе Ялты, Судака, Керчи и Феодосии. По результатам турнира 15 медалей выиграла команда «Энергетик» из города Щелкино. Больше всего наград завоевала Виктория Борисова: у нее три золота и одно серебро.