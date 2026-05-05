Спортсмены из города Щелкино в Крыму завоевали 15 медалей на турнире по ушу

Турнир Республики Крым по ушу, посвященный Дню Великой Победы, состоялся 2 мая в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России». Спортсмены из города Щелкино завоевали 15 медалей, сообщили в администрации Ленинского района.
Состязание прошло в селе Добром Симферопольского района. Участие в турнире приняли спортсмены из Севастополя и различных уголков полуострова, в том числе Ялты, Судака, Керчи и Феодосии. По результатам турнира 15 медалей выиграла команда «Энергетик» из города Щелкино. Больше всего наград завоевала Виктория Борисова: у нее три золота и одно серебро.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.