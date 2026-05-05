Во вторые майские праздники на маршрут Нижний Новгород — Городец выйдет «Метеор»

Во вторые майские праздники у нижегородцев и гостей города появится редкая возможность съездить в Городец на «Метеоре 120Р», сообщили в компании «Водолет».
Такое решение было принято с учетом уровня воды в Волге. Напомним, обычно на этом направлении работают суда на подводных крыльях «Валдай 45Р».
Рейсы состоятся 9, 10, 11 и 14 мая, билеты на них доступны на сайте компании «Водолет».
Напомним, межрегиональная навигация судов на подводных крыльях в Нижнем Новгороде стартовала в начале мая. По выходным «Метеор 120Р» ходит по маршруту Нижний Новгород — Козьмодемьянск — Чебоксары — Казань. Также открыто направление в Ярославль с остановками в Чкаловске, Юрьевце, Кинешме и Костроме.