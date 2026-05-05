В петербургском поселке Стрельна ввели в эксплуатацию детский сад

Двухэтажное здание детского сада рассчитано на четыре группы для детей в возрасте от 3 до 7 лет и будет безвозмездно передано городу. Для каждой из групп предусмотрены отдельные раздевалки, буфетные, игровые и спальные комнаты. В учреждении оборудованы классы для занятий, а также музыкальный и физкультурный залы, медицинский кабинет. Особенностью нового садика стал современный бассейн.