В петербургском поселке Стрельна ввели в эксплуатацию детский сад

Новый детский сад в поселке Стрельна Санкт-Петербурга ввели в эксплуатацию в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в комитете по строительству города.
Двухэтажное здание детского сада рассчитано на четыре группы для детей в возрасте от 3 до 7 лет и будет безвозмездно передано городу. Для каждой из групп предусмотрены отдельные раздевалки, буфетные, игровые и спальные комнаты. В учреждении оборудованы классы для занятий, а также музыкальный и физкультурный залы, медицинский кабинет. Особенностью нового садика стал современный бассейн.
Прилегающая территория также благоустроена: здесь обустроены спортивная площадка и четыре прогулочные зоны с разнообразным игровым оборудованием. По периметру высажена живая изгородь из кустарников, разбиты цветники и газоны. Площадь озеленения составила почти 2 тыс. кв. м.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.